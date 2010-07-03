Тело Малашенко доставят в Москву 16 марта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тело журналиста Игоря Малашенко доставят в Москву в субботу, 16 марта, рейсом "Аэрофлота". Об этом Агентству "Москва" рассказал его коллега Тимур Валеев.

Он отметил, что самолет, следующий из Малаги, приземлится в Москве в 07:00. Прощание и похороны с Малашенко, вероятнее всего, пройдут в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище.

12 марта испанский суд выдал разрешение на транспортировку тела Игоря Малашенко. Организацией перевозки занимались местное похоронное агентство, в которое обратились родственники журналиста.

Один из основателей НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании в возрасте 64 лет. Журналист покончил с собой. Высший суд Андалусии подтвердил, что в смерти журналиста нет криминальных признаков.

В разные годы Малашенко занимал посты гендиректора РГТРК "Останкино", ТОО "Телекомпания "НТВ" и канала RTVi (Нью-Йорк, Киев). С 2009 года работал в компании "Интер ТВ" (Лондон). Также работал в компании Media-Most International, был президентом телекомпании Overseas Media Productions. Возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.