Тело Малашенко доставят в Москву 16 марта

Тело журналиста Игоря Малашенко доставят в Москву в субботу, 16 марта, рейсом "Аэрофлота". Об этом Агентству "Москва" рассказал его коллега Тимур Валеев.
Он отметил, что самолет, следующий из Малаги, приземлится в Москве в 07:00. Прощание и похороны с Малашенко, вероятнее всего, пройдут в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище.
12 марта испанский суд выдал разрешение на транспортировку тела Игоря Малашенко. Организацией перевозки занимались местное похоронное агентство, в которое обратились родственники журналиста.
Один из основателей НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании в возрасте 64 лет. Журналист покончил с собой. Высший суд Андалусии подтвердил, что в смерти журналиста нет криминальных признаков.
В разные годы Малашенко занимал посты гендиректора РГТРК "Останкино", ТОО "Телекомпания "НТВ" и канала RTVi (Нью-Йорк, Киев). С 2009 года работал в компании "Интер ТВ" (Лондон). Также работал в компании Media-Most International, был президентом телекомпании Overseas Media Productions. Возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.
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