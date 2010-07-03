Суд разрешил транспортировку тела Малашенко к месту захоронения

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Суд в Испании выдал разрешение на транспортировку тела журналиста Игоря Малашенко к месту захоронения, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Испании.

В дипмиссии уточнили, что организацией перевозки тела занимается испанское похоронное агентство, в которое ранее обратились родственники Малашенко.

Ранее Алексей Венедиктов сообщил, что тело Малашенко могут перевезти из Испании в Москву на этой неделе. Прощание и похороны Малашенко пройдут на Троекуровском кладбище.

Игорь Малашенко скончался 25 февраля на 65-м году жизни в Испании. По предварительным данным, он покончил с собой. Высший суд Андалусии подтвердил, что в смерти журналиста нет криминальных признаков.