Тело Малашенко могут перевезти в Москву на этой неделе

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Тело российского журналиста Игоря Малашенко могут перевезти из Испании в российскую столицу на этой неделе, сообщил Агентству "Москва" его коллега Алексей Венедиктов.

Решение об отправке тела было отложено по решению судьи, дожидавшегося результатов токсикологической экспертизы. В экспертизе ничего подозрительного не оказалось.

Теперь в ближайшее время суд Андалусии должен принять решение, после чего российское посольство в Мадриде выдаст документы, подтверждающие личность Малашенко.

Затем специальное бюро получит право транспортировать за границу гроб с телом. Венедиктов отметил, что у посольства и консульства РФ уже "все готово".

Прощание и похороны Малашенко пройдут на Троекуровском кладбище – уже выделен участок для захоронения.

Игорь Малашенко скончался 25 февраля на 65-м году жизни в Испании. По предварительным данным, он покончил с собой. Высший суд Андалусии подтвердил, что в смерти журналиста нет криминальных признаков.

В разные годы Малашенко занимал посты гендиректора РГТРК "Останкино", ТОО "Телекомпания "НТВ" и канала RTVi (Нью-Йорк, Киев). С 2009 года работал в компании "Интер ТВ" (Лондон).

Также работал в компании Media-Most International, был президентом телекомпании Overseas Media Productions. Возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.