Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:32

Тело Малашенко могут перевезти в Москву на этой неделе

общество утраты

17:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тело российского журналиста Игоря Малашенко могут перевезти из Испании в российскую столицу на этой неделе, сообщил Агентству "Москва" его коллега Алексей Венедиктов.

Решение об отправке тела было отложено по решению судьи, дожидавшегося результатов токсикологической экспертизы. В экспертизе ничего подозрительного не оказалось.

Теперь в ближайшее время суд Андалусии должен принять решение, после чего российское посольство в Мадриде выдаст документы, подтверждающие личность Малашенко.

Затем специальное бюро получит право транспортировать за границу гроб с телом. Венедиктов отметил, что у посольства и консульства РФ уже "все готово".

Прощание и похороны Малашенко пройдут на Троекуровском кладбище – уже выделен участок для захоронения.

Игорь Малашенко скончался 25 февраля на 65-м году жизни в Испании. По предварительным данным, он покончил с собой. Высший суд Андалусии подтвердил, что в смерти журналиста нет криминальных признаков.

В разные годы Малашенко занимал посты гендиректора РГТРК "Останкино", ТОО "Телекомпания "НТВ" и канала RTVi (Нью-Йорк, Киев). С 2009 года работал в компании "Интер ТВ" (Лондон).

Также работал в компании Media-Most International, был президентом телекомпании Overseas Media Productions. Возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.

общество утраты

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика