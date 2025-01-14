Началась церемония прощания с Евгенией Добровольской

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Траурная церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской началась в МХТ имени А. П. Чехова. Она проходит на основной сцене театра.

Проститься с актрисой пришли поклонники ее творчества, а также родные и близкие люди Добровольской.

После церемонии в храме святителя Николая на Трех Горах пройдет отпевание артистки. Затем она будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. Возможной причиной ее смерти, по данным СМИ, могло стать онкологическое заболевание, с которым актриса боролась на протяжении последнего года.

За свою карьеру Добровольская сыграла более ста ролей на сцене МХТ, в кино и сериалах. Среди них – "Клетка для канареек", "Механическая сюита", "Королева Марго", "Участок" и другие. Звание народной артистки Российской Федерации было присвоено ей в 2005 году.