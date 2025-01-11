Актрису Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище 14 января

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени А.П. Чехова.

Прощание с актрисой состоится в тот же день в театре. Оно пройдет на основной сцене.

"В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 – отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9)", – уточнили в организации.

Об уходе из жизни Добровольской стало известно 10 января. Советская и российская актриса театра и кино умерла в возрасте 60 лет.

Возможной причиной ее смерти, по данным СМИ, могло стать онкологическое заболевание. Артистка боролась с тяжелой болезнью на протяжении последнего года.