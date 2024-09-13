Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате в узком семейном кругу

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Похороны российского журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате в узком семейном кругу. Об этом член СПЧ Ева Меркачева написала в телеграм-канале.

"Так решила семья. Просили понять их", – говорится в публикации.

Как писали СМИ, Сванидзе скончался вечером 11 сентября в возрасте 69 лет. Уточняется, что в последние годы он тяжело болел – врачи выявили у него ишемию головного мозга.

Коллега Владимир Познер назвал Сванидзе принципиальным человеком, который "не прогибался ни при каких властях". По его словам, они мало общались, так как работали в разных местах и никогда ничего не делали совместного. В последние годы они не виделись, добавил Познер.