Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбища

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Режиссера театра и кино Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище. Могила режиссера находится на "Аллее актеров", рядом с захоронением народной артистки РСФСР Киры Головко и заслуженной артистки России Натальи Крачковской, передает Агентство "Москва".

Проводить в последний путь Брусникина пришли десятки людей.

Прощание с режиссером состоялось ранее на основной сцене МХТ им. А.Чехова.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Брусникина стала сердечная недостаточность. Заслуженный артист России ушел из жизни 9 августа в возрасте 60 лет.

Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме, поступил в Московский институт электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде. Там же сделал первые шаги на сцене театра под руководством режиссера Колчановой.

На счету Брусникина десятки спектаклей, а также сериалы, среди которых "Закон и порядок", "Саломея", "Мститель".