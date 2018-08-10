Названа причина смерти Дмитрия Брусникина

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Причиной смерти российского режиссера театра и кино Дмитрия Брусникина стала сердечная недостаточность, сообщает "Мир 24". Заслуженный артист России ушел из жизни 9 августа в возрасте 60 лет.

Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме, поступил в Московский институт электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде. Там же сделал первые шаги на сцене театра под руководством режиссера Колчановой.

Брусникин – заслуженный артист РФ, окончил школу-студию МХТ, работал в труппе Художественного театра имени Чехова. В последнее время он возглавлял Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика".

На счету Брусникина десятки спектаклей на разных театральных площадках, а также сериалы, среди которых "Закон и порядок", "Саломея", "Мститель".