Собянин выразил соболезнования родным режиссера Дмитрия Брусникина

9 августа, 20:42
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера, режиссера, художественного руководителя театра "Практика" Дмитрия Брусникина. Сообщение для родных и близких опубликовано в Twitter главы города.
"Сегодня не стало Дмитрия Брусникина. Всего несколько месяцев назад он возглавил московский театр "Практика". Впереди было много планов и идей. Глубоко соболезную родным и близким Дмитрия Владимировича – актера, режиссера и преподавателя с большой буквы", – написал мэр.
Ранее стало известно, что Дмитрий Брусникин умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщили в театре "Практика".
Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме, поступил в Московский институт электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде. Там же сделал первые шаги на сцене сделал в театре под руководством режиссера Колчановой.
Брусникин – заслуженный артист РФ, окончил школу-студию МХТ, работал в труппе Художественного театра имени Чехова.
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