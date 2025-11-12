Началось прощание с народным артистом РФ Владимиром Симоновым

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Прощание с народным артистом России Владимиром Симоновым началось в Москве. Гражданская панихида проходит на исторической сцене Театра имени Евгения Вахтангова.

К настоящему моменту в здании культурного учреждения собрались десятки людей, среди которых родственники и коллеги артиста. Церемония завершится в 13:00 по московскому времени, после чего начнутся похороны, которые пройдут на Троекуровском кладбище.

68-летний Симонов ушел из жизни 9 ноября из-за сердечной недостаточности. Артист скончался в Волынской больнице, где находился последние две недели.

Симонов являлся ведущим актером Театра Вахтангова. В коллекции самых запоминающихся спектаклей с его участием – "Война и мир", "Ветер шумит в тополях", "Минетти", "Дядя Ваня", "Ромул Великий" и другие. Также он был известен российскому зрителю по кинокартинам "Перевал Дятлова", "Духless-2", "Чернобыль", "Кухня" и прочим проектам.