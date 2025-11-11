Прощание с народным артистом РФ Владимиром Симоновым пройдет в Театре Вахтангова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Прощание с народным артистом РФ Владимиром Симоновым состоится в большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова в среду, 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Начало церемонии запланировано на 11:00, а окончание – на 13:00. Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище.

О смерти Симонова стало известно 9 ноября. Ведущий актер Театра Вахтангова скончался на 69-м году жизни в Волынской больнице, где находился последние две недели. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Среди самых запоминающихся спектаклей, в которых участвовал народный артист, выделяются "Война и мир", "Ветер шумит в тополях", "Минетти", "Дядя Ваня", "Ромул Великий" и другие. Также он был известен российскому зрителю по фильмам "Перевал Дятлова", "Духless-2", "Чернобыль", "Кухня" и прочим проектам.