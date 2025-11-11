Форма поиска по сайту

11 ноября, 12:35

Культура

Художника Булатова кремируют после церемонии прощания в Париже

Фото: Агентство "Москва"

Художника-концептуалиста Эрика Булатова кремируют после церемонии прощания в Париже. Об этом рассказал искусствовед Сергей Попов.

"Наталия, супруга художника, приняла решение хоронить Эрика в Москве. Он будет кремирован в тот же день в Париже", – приводит его слова РИА Новости.

Булатов скончался 9 ноября в возрасте 92 лет. Как отмечала подруга семьи Татьяна, он всегда говорил, что должен быть похоронен только в России.

Также она уточнила, что три последних дня Булатов провел в больнице. У художника диагностировали эмфизему легких, от которой он ушел из жизни.

Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, а с 1992 года – в Париже. Являлся участником многочисленных выставок в стране и за рубежом. Известность ему принесли картина "Слава КПСС", а также работы "Не прислоняться", "Революция – перестройка", "Перестройка" и другие.

Советский и российский художник Эрик Булатов умер на 93-м году жизни

