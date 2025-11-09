Российский художник Эрик Булатов будет похоронен в Москве

Фото: TASS/URA.RU/Natache

Советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов будет похоронен в Москве. Об этом ТАСС заявила подруга семьи Татьяна.

"Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет", – поделилась собеседница агентства.

Прощание с художником состоится в Париже. По словам Татьяны, по желанию покойного планируется проведение отпевания.

Также она уточнила, что три последних дня Булатов провел в больнице, а последний год сильно болел – у художника диагностировали эмфизему легких, от которой он и ушел из жизни.

Булатов скончался в Париже в возрасте 92 лет. Известность ему принесли картина "Слава КПСС", а также работы "Не прислоняться", "Революция – перестройка", "Перестройка" и другие.