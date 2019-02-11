Церемония прощания с Сергеем Юрским завершилась в Москве

Москва простилась с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским. Гражданская панихида завершилась в Театре имени Моссовета.
Церемония прощания началась в 11:00. С самого утра у здания театра собирались люди, выстроилась длинная очередь из сотен людей. Некоторые принесли с собой цветы и венки. Среди собравшихся были коллеги Юрского по театру и кино.
Со сцены театра зачитали телеграммы с соболезнованиями. В частности, поступили телеграммы от правительства России и Кремля, а также от Михаила Горбачева. В завершение церемонии присутствующим включили фрагмент видеозаписи, где Юрский читает стихи.
Актер умер рано утром 8 февраля от остановки сердца. Ему было 83 года. За месяц до смерти артист попал в больницу с рожистым воспалением.
Соболезнования семье Юрского выразил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей.
Коллега актера по фильму "Любовь и голуби" Александр Михайлов в разговоре с порталом Москва 24 назвал Юрского блистательным артистом широчайшего диапазона.
После панихиды актера, запомнившегося зрителям по фильмам "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и "Золотой теленок" похоронят на Троекуровском кладбище.
Сотни поклонников пришли проститься с Сергеем Юрским
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.