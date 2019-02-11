Церемония прощания с Сергеем Юрским завершилась в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Москва простилась с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским. Гражданская панихида завершилась в Театре имени Моссовета.

Церемония прощания началась в 11:00. С самого утра у здания театра собирались люди, выстроилась длинная очередь из сотен людей. Некоторые принесли с собой цветы и венки. Среди собравшихся были коллеги Юрского по театру и кино.

Со сцены театра зачитали телеграммы с соболезнованиями. В частности, поступили телеграммы от правительства России и Кремля, а также от Михаила Горбачева. В завершение церемонии присутствующим включили фрагмент видеозаписи, где Юрский читает стихи.

Актер умер рано утром 8 февраля от остановки сердца. Ему было 83 года. За месяц до смерти артист попал в больницу с рожистым воспалением.

Соболезнования семье Юрского выразил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей.

Коллега актера по фильму "Любовь и голуби" Александр Михайлов в разговоре с порталом Москва 24 назвал Юрского блистательным артистом широчайшего диапазона.

После панихиды актера, запомнившегося зрителям по фильмам "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и "Золотой теленок" похоронят на Троекуровском кладбище.

