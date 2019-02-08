Актера Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище. Дата пока не определена, сообщил Агентству "Москва" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Прощание с народным артистом РСФСР начнется в Театре имени Моссовета 11 февраля в 11:00. Об этом агентству сообщили в пресс-службе театра. Похороны Юрского пройдут в тот же день.
Артист ушел из жизни 8 февраля из-за остановки сердца в возрасте 83 лет. С 24 декабря он находился в больнице. Причинами госпитализации Юрского называли усталость и реакцию на погоду.
Соболезнования семье артиста выразил Сергей Собянин. Мэр Москвы назвал Сергея Юрского выдающимся актером. По его словам, работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей.
Коллега Юрского по фильму "Любовь и голуби" Александр Михайлов в разговоре с порталом Москва 24 назвал его "уникальным и замечательным артистом".
Сергей Юрский закончил факультет правоведения в Ленинградском университете. Там он сделал свой первый шаг к мечте, присоединившись к студенческому театру. Это побудило его отказаться от нелюбимого ремесла и поступить в театральный университет Ленинграда. За свою долгую творческую биографию Сергей Юрский исполнил около пятидесяти экранных ролей. Он получил большой успех, снявшись в таких картинах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других.
Поворотной в творческой карьере стала работа Сергея Юрского в роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" в 1968 году. После этого актер стал знаменитым во многих уголках СССР. Артист также принимал участие во многих работах по озвучиванию кинолент, написал несколько успешных сценариев и три книги. Он ставил спектакли в Театре Моссовета, "Школе современной пьесы", БДТ им. Горького.
Прощание с российским артистом Сергеем Юрским состоится 11 февраля
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.