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19:02 (обновлено 08.02.2019 19:43)

Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище

утраты культура

19:02

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Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Актера Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище. Дата пока не определена, сообщил Агентству "Москва" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Прощание с народным артистом РСФСР начнется в Театре имени Моссовета 11 февраля в 11:00. Об этом агентству сообщили в пресс-службе театра. Похороны Юрского пройдут в тот же день.

Артист ушел из жизни 8 февраля из-за остановки сердца в возрасте 83 лет. С 24 декабря он находился в больнице. Причинами госпитализации Юрского называли усталость и реакцию на погоду.

Соболезнования семье артиста выразил Сергей Собянин. Мэр Москвы назвал Сергея Юрского выдающимся актером. По его словам, работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей.

Коллега Юрского по фильму "Любовь и голуби" Александр Михайлов в разговоре с порталом Москва 24 назвал его "уникальным и замечательным артистом".

Сергей Юрский закончил факультет правоведения в Ленинградском университете. Там он сделал свой первый шаг к мечте, присоединившись к студенческому театру. Это побудило его отказаться от нелюбимого ремесла и поступить в театральный университет Ленинграда. За свою долгую творческую биографию Сергей Юрский исполнил около пятидесяти экранных ролей. Он получил большой успех, снявшись в таких картинах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других.

Поворотной в творческой карьере стала работа Сергея Юрского в роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" в 1968 году. После этого актер стал знаменитым во многих уголках СССР. Артист также принимал участие во многих работах по озвучиванию кинолент, написал несколько успешных сценариев и три книги. Он ставил спектакли в Театре Моссовета, "Школе современной пьесы", БДТ им. Горького.

Прощание с российским артистом Сергеем Юрским состоится 11 февраля

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утраты культура

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