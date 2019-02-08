Прощай, дядя Мить: умер Сергей Юрский

На 84 году жизни скончался народный артист России Сергей Юрский. Последнее время он играл в Театре имени Моссовета и в Школе современной пьесы, иногда снимался в фильмах, но редко. Свои лучшие роли Юрский сыграл в 70-80-е годы. Для зрителя он навсегда останется Остапом Бендером, дядей Митей и Груздевым.

Вспоминаем его главные роли.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дядя Митя, "Любовь и голуби"

Дядя Митя, наверное, – самая известная роль Юрского. Его герой настолько харизматичный, что многие помнят каждый эпизод с ним, а реплики ушли в народ. Его фееричный "инфаркт микарда" или комичный монолог: "А я со своей в контрах. Она там, а я тут. Она туда, а я сюда. Пускай помарафонит", – проявление абсолютного гения советского кинематографа. Юрский потрясающе сыграл задорного деревенского мужика, который любит не только выпить, но и свою Санюшку. Не в последнюю очередь именно благодаря дяде Мите "Любовь и голуби" пересматривают вновь и вновь уже 35 лет. Смешно, будто впервые.

Видео: YouTube/Киноконцерн "Мосфильм"

Иван Груздев, "Место встречи изменить нельзя"

"Очень трудно искать в темной комнате черную кошку. Особенно, если там ее нет", – это цитату Груздева помнят все, кто хотя бы раз смотрел фильм. И не потому, что ее сказал Конфуций, а потому "как" ее произнес Юрский. В роли интеллигентного врача, подозреваемого в убийстве своей жены, актер смотрится удивительно органично.

Видео: YouTube/Pinturicchio channel

Виктор Сорокин (Викниксор), "Республика ШКИД"

"Педагог – это прежде всего борец!"

Эта картина стоит отдельным столпом в фильмографии Юрского. Здесь он в главной роли – директора школы, готового бороться за жизни малолетних беспризорников и "поворачивать реки этих судеб вспять". Он сыграл так блестяще, что его герой стал олицетворением идеального педагога советского времени. Для многих он – экранный Антон Макаренко.

Леонид Павлючик, журналист, кинокритик:

"Республика ШКИД" – настоящий творческий хит Юрского. Во времена моей молодости это был один из самых громких фильмов, на который валом валил народ. Людям не хватало витамина смеха, витамина радости, а картина была неожиданным прочтением послереволюционных лет через призму комедии, юмора".

Видео: YouTube/Фильмы

Импровизатор, "Маленькие трагедии"

Мария Безрук, кинокритик:

"Сергей Юрский был олицетворением абсолютного интеллигента, который очень любил русский язык и литературу, прекрасно знал нашу культуру и умел ее здорово доносить до зрителя, пропуская через себя. Для меня с детства Сергей Юрский – это в первую очередь импровизатор из "Маленьких трагедий" Швейцера. В СССР каждую зиму по телевизору показывали этот фильм. Я смотрела их запоем по сто раз, потом перечитывала томики Пушкина и учила наизусть. И до сих пор я могу цитировать куски тех же "Египетских ночей", потому что у меня в голове звучит интонация Сергея Юрского.

Видео: YouTube/jork strug

Остап Бендер, "Золотой теленок"

"Работники из вас, как из собачьего хвоста сито"

Мария Безрук, кинокритик:

"Безусловно, одна из самых ярких работ Сергея Юрского – "Золотой теленок". Но парадокс в том, что он был совершенно не похож на Остапа Ибрагимовича из книги Ильфа и Петрова. Здесь была любовь на сопротивление. Все прекрасно понимали, что это не Бендер Ильфа и Петрова, но забывали об этом. Это был Юрский в костюме Бендера, и нам этого было достаточно".

Видео: YouTube/Александр Коваль

Сценарист и постановщик, телеспектакль "Игроки XXI"

Мария Безрук, кинокритик:

"Юрский – это целая эпоха в российском театре, кино и литературе. Для меня колоссальным шоком был его телеспектакль "Игроки XXI", который создала АРТель АРТистов Сергея Юрского. Это чуть ли не первая постановка классического произведения (по пьесе Николая Гоголя "Игроки" – прим. ред.) в современных условиях. Это было совершенно новое слово в русском театре, попытка разговаривать о современности посредством классического произведения, которое при этом звучало злободневно".

Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца. Юрский ушел из жизни рано утром 8 февраля в своей квартире на юго-западе Москвы. Ранее актера госпитализировали 24 декабря – причинами тогда называли усталость и реакцию на погоду.