Церемония прощания с Сергеем Юрским проходит в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским началась в Театре имени Моссовета. После ее завершения актера похоронят на Троекуровском кладбище.

На сцене театра установлен открытый гроб, к которому подходят прощающиеся. Над ним на экране демонстрируются фотографии из жизни артиста.

В Театре имени Моссовета Юрский служил с 1987 года. Сначала был актером, а затем выступил в роли режиссера нескольких постановок. С 1991 года артист одновременно играл и ставил спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".

Сергея Юрского не стало рано утром 8 февраля. Ему было 83 года. По словам дочери артиста, у него остановилось сердце. Незадолго до смерти Юрский лежал в больнице с рожистым воспалением.

Соболезнования семье актера выразил Сергей Собянин. Мэр отметил, что работы Юрского вдохновляли несколько поколений зрителей.

А коллега артиста по фильму "Любовь и голуби" Александр Михайлов в разговоре с порталом Москва 24 назвал его блистательным артистом широчайшего диапазона.

Юрский родился 16 марта 1935 года в семье учительницы музыки и режиссера. Уже с детства он мечтал о карьере актера, однако после школы поступил на факультет правоведения Ленинградского университета. Там он сделал свой первый шаг к мечте, присоединившись к студенческому театру. В итоге он бросил юрфак после третьего курса и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского.

На счету артиста около 50 экранных ролей. Однако большинство зрителей помнят его по таким картинам, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину", "Золотой теленок" и другим.

