Умер председатель Европарламента Давид Сассоли

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Скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Роберто Куилло в эфире новостного телеканала RaiNews24.

Известно, что Сассоли ушел из жизни в возрасте 65 лет. Смерть наступила из-за нарушения работы иммунной системы.

Сассоли родился 30 мая 1956 года. Политик занимал должность председателя Европарламента с 2019 года. До этого он работал журналистом.

Весной прошлого года МИД РФ в ответ на санкции Евросоюза ввел ограничения против Сассоли. В частности, ему был запрещен въезд в Россию.