Главой Европарламента стал социал-демократ из Италии Давид Сассоли

Спикером Европарламента нового созыва избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Его избрали на 2,5 года, сообщает РИА Новости.
По итогам второго тура голосования Сассоли набрал 345 голосов, а для победы достаточно было набрать 334 голоса депутатов.
После избрания в спикеры Европарламента он заявил, что пока не видит причин и предпосылок для отмены санкций против России.
"Решения были приняты в соответствии с демократическими процедурами. <…> Мне кажется, сейчас никаких изменений здесь нет, нет изменения политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП", – заявил он.
Давид Сассоли – 63-летний бывший журналист из Флоренции. Он является евродепутатом с 2009 года. Ранее был вице-спикером Европарламента.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте опасаются "активных мероприятий" Москвы против Евросоюза. Исследовательская служба ЕП заявила, что вслед за СССР российские власти якобы используют "активные мероприятия" в отношении других стран. Эксперты службы полагают, что роль дезинформации стала очевидной во время референдума в Великобритании и выборов в США в 2016 году. Доказательств своей позиции служба не предоставила.
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