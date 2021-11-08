Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На 56-м году жизни скончался бывший министр энергетики Сергей Шматко. Соболезнования выразил действующий глава Минэнерго Николай Шульгинов, сообщает ТАСС.
Шульгинов отметил, что Шматко внес большой вклад в развитие энергетики. Он являлся одним из самых авторитетных руководителей ТЭК и занимался решением задач на государственном и международном уровнях.
"В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни – невосполнимая утрата для отечественной энергетики", – сказал Шульгинов.
Шматко в 2005 и 2008 годах занимал руководящие должности в "Атомстройэкспорте", в 2008–2012 годах возглавлял Минэнерго РФ. Летом 2013 года был назначен специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
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