Церемония прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым началась в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

Мероприятие проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Гроб с телом министра установлен на постаменте.

На атласных подушечках возле гроба представлены многочисленные награды Зиничева. Почетный караул несет траурную вахту.

Похоронят Евгения Зиничева в этот же день на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Похороны пройдут в закрытом для прессы режиме.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Президент принес соболезнования родным и близким министра, назвав его смерть невосполнимой личной утратой.