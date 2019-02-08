Шнуров посвятил стихотворение Сергею Юрскому

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение ушедшему из жизни артисту Сергею Юрскому. Текст он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Закончился период Юрский. Пал занавес, стих гул литавр. Ушел со сцены нашей русской последний крупный динозавр", – написал музыкант.



Сергей Юрский ушел из жизни 8 февраля из-за остановки сердца в возрасте 83 лет. С 24 декабря он находился в больнице. Причинами госпитализации Юрского называли усталость и реакцию на погоду.

Известно, что актера похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с народным артистом РСФСР начнется в Театре имени Моссовета 11 февраля в 11:00.