Прощание с Ириной Мирошниченко. Прямой эфир



Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко проходит в МХТ имени Чехова. Проститься пришли коллеги, друзья и близкие. Отпевание состоится сегодня в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

31 июля стало известно о госпитализации Ирины Мирошниченко. 1 августа ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что артистка попала в реанимацию. 3 августа Ирина Мирошниченко скончалась.

Владимир Путин передал слова соболезнования родным Ирины Мирошниченко. Президент отметил, что актрису можно отнести к "легендарным мхатовцам", которые посвятили всю свою жизнь творчеству.

Сергей Собянин, выразив соболезнование близким, сказал, что зрители искренне любили талант, обаяние и интеллигентность Ирины Мирошниченко.