Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прощание с артистом Борисом Клюевым началось в Малом театре в Москве.

Проститься с актером пришли родственники, коллеги и поклонники его творчества. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. О его смерти рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова, сообщив, что он был тяжело болен.

Свои соболезнования выразил Сергей Собянин. Он отметил, что за полвека Клюев создал богатую галерею образов, проникнутую любовью к русской и зарубежной классике.

Владимир Путин заявил, что актер принадлежал к плеяде хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа. Президент подчеркнул такие качества Клюева, как высочайшее профессиональное мастерство, открытость, удивительное чувство юмора и преданность избранному делу.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году он окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова), а после был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.

Клюев являлся одним из ведущих актеров Малого театра. Артист играл в спектаклях "Последняя жертва" и "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, "Пиковая дама" Александра Пушкина и других постановках. Также он был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, занимая должность завкафедрой мастерства актера.

Большую популярность принесла Клюеву роль пенсионера Николая Петровича в комедийном сериале "Воронины", который вышел на экраны в 2009 году.

Артист награжден орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году Борис Клюев был отмечен почетной грамотой президента РФ.