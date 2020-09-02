Путин выразил соболезнования родным и близким Бориса Клюева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Бориса Клюева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что актер принадлежал к плеяде хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа. Путин подчеркнул такие качества Клюева, как высочайшее профессиональное мастерство, открытость, удивительное чувство юмора и преданность избранному делу.

"Борис Владимирович Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека, ценил его щедрый, самобытный талант", – заявил Путин.

1 сентября скончался Борис Клюев. О его смерти рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова, сообщив, что он был тяжело болен. Позже стало известно, что прощание с Клюевым пройдет в Малом театре. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Свои соболезнования также выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что за полвека Клюев создал "богатую галерею образов, проникнутую любовью к русской и зарубежной классике".