Названа возможная дата прощания с Борисом Клюевым

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым пройдет, предположительно, 4 сентября в Малом театре, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.

"Предположительно, прощание с Борисом Владимировичем пройдет в пятницу", – сказала Михайлова.

По ее словам, позже будет известно, на каком кладбище похоронят Клюева.

Народный артист России Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября. Актеру было 76 лет.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году он окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова), а после был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.

Клюев являлся одним из ведущих актеров Малого театра. Артист играл в спектаклях "Последняя жертва" и "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, "Пиковая дама" Александра Пушкина и других постановках. Также он был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, занимая должность завкафедрой мастерства актера.

Большую популярность принесла Клюеву роль пенсионера Николая Петровича в комедийном сериале "Воронины", который вышел на экраны в 2009 году.

Артист награжден орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году Борис Клюев был отмечен почетной грамотой президента РФ.

