Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым состоится в Государственном Академическом Малом театре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора культурного учреждения Тамары Михайловой.

"Прощание будет в Малом театре, даты пока нет", – сообщила Михайлова.

Народный артист России Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября. Актеру было 76 лет.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году он окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова), а после был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.

Клюев являлся одним из ведущих актеров Малого театра. Артист играл в спектаклях "Последняя жертва" и "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, "Пиковая дама" Александра Пушкина и других постановках. Также он был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, занимая должность завкафедрой мастерства актера.

Дебют Клюева в кино состоялся в 1970 году. Всего фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. На заре его карьеры одной из самых примечательных ролей стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978).

Он исполнял роль старшего брата Шерлока Холмса, Майкрофта, в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона". До этого Клюев снимался в исторических лентах, в а в 1980-е годы участвовал в съемках фильмов "ТАСС уполномочен заявить..." (1984) и "Михайло Ломоносов" (1986). Также артист снимался в сериалах "Королева Марго", "Марш Турецкого" и "Земский доктор".

Большую популярность принесла Клюеву роль пенсионера Николая Петровича Воронина в комедийном сериале "Воронины", который вышел на экраны в 2010 году.

Артист награжден орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году Борис Клюев был отмечен почетной грамотой президента РФ.