Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Клюева. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Ушел из жизни великолепный актер и педагог, оставивший большой след в отечественном искусстве и сердцах миллионов зрителей. За полвека служения в Малом театре Борис Владимирович Клюев создал богатую галерею образов, проникнутую любовью к русской и зарубежной классике", – подчеркнул мэр.

Он напомнил, что всенародную популярность артисту принесли работы в кино, в которых ярко проявились талант перевоплощения мастера и его обаяние. Мэр подчеркнул, что память о Борисе Клюеве навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников.

Народный артист России Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября. Актеру было 76 лет. Прощание с ним состоится в Государственном академическом Малом театре, предположительно, 4 сентября.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году он окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова), а после был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.

Клюев являлся одним из ведущих актеров Малого театра. Артист играл в спектаклях "Последняя жертва" и "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, "Пиковая дама" Александра Пушкина и других постановках. Также он был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, занимая должность завкафедрой мастерства актера.

Дебют Клюева в кино состоялся в 1970 году. Всего фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. На заре его карьеры одной из самых примечательных ролей стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978).

Он исполнял роль старшего брата Шерлока Холмса Майкрофта в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона". До этого Клюев снимался в исторических лентах, а в 1980-е годы участвовал в съемках фильмов "ТАСС уполномочен заявить..." (1984) и "Михайло Ломоносов" (1986). Также артист снимался в сериалах "Королева Марго", "Марш Турецкого" и "Земский доктор".

Большую популярность принесла Клюеву роль пенсионера Николая Петровича в комедийном сериале "Воронины", который вышел на экраны в 2009 году.

Артист награжден орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году Борис Клюев был отмечен почетной грамотой президента РФ.

