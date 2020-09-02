Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Народного артиста России Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает Агентство "Москва".
Артиста предадут земле 4 сентября. Перед этим в Государственном академическом Малом театре состоится прощание с Клюевым.
Народный артист России Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября. Ему было 76 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
Клюев являлся одним из ведущих актеров Малого театра. Также он был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, занимая должность завкафедрой мастерства актера. Большую популярность принесла Клюеву роль пенсионера Николая Петровича в комедийном сериале "Воронины", который вышел на экраны в 2009 году.
Артист награжден орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году Борис Клюев был отмечен почетной грамотой президента РФ.
Умер народный артист России Борис Клюев
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