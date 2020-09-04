Прощание с Борисом Клюевым в Малом театре. Прямой эфир

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В Государственном академическом Малом театре прошло прощание с народным артистом России Борисом Клюевым. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Борис Клюев скончался 1 сентября, ему было 76 лет. О его смерти рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова, сообщив, что он был тяжело болен.

Клюев являлся одним из ведущих актеров Малого театра. Он был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, занимал должность завкафедрой мастерства актера. Большую популярность артисту принесла роль пенсионера Николая Петровича в комедийном сериале "Воронины", который вышел на экраны в 2009 году.