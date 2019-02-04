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15:55

Тело Децла отправили из Ижевска в Москву

утраты культура

15:55

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Дмитрий Суходольский

Тело Кирилла Толмацкого, выступавшего под сценическим псевдонимом Децл, перевозят из Ижевска в столицу, где его похоронят, сообщает Агентство "Москва".

Агент рэпера Дмитрий Каприелов рассказал, что 6 февраля состоится прощание с артистом в Москве. В Следственном комитете по Удмуртии сообщили, что судебно-медицинская экспертиза по факту смерти исполнителя еще идет.

Сколько времени она займет – зависит от экспертов и того, какие потребуются исследования, добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что предварительная причина смерти Децла – сердечная патология. При этом выраженных изменений сердца, связанных с возможной болезнью, зафиксировано не было.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после выступления в клубе Ижевска. Ему было 35 лет, у рэпера остались жена и 14-летний сын.

Концертный директор исполнителя Павел Беленец рассказал, что музыкант почувствовал себя плохо в гримерке после концерта. Предварительной причиной смерти считается остановка сердца. Следователи начали проверку.

Церемония прощания с рэпером пройдет 6 февраля в ЦКБ управделами президента РФ. Прощание намечено на 11:00. Похороны состоятся на Пятницком кладбище, сообщила мать исполнителя Ирина Толмацкая.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. Всего на счету Децла девять сольных альбомов и один в составе рэп-объединения "Bad B. Альянс".

"Интервью": Децл мои слезы моя печаль

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утраты культура

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