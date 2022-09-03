Премьер Венгрии приехал на церемонию прощания с Горбачевым

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Колонный зал Дома Союзов в Москве, где проходит прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Политик возложил цветы к гробу Горбачева, затем подошел к семье последнего советского лидера и выразил соболезнования.
На церемонию прощания также прибыли послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр. Помимо этого, церемонию посетил посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.
Владимир Путин не сможет принять участие в официальной церемонии прощания с бывшим президентом СССР. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Путина будет занят целый день. В частности, отметил Песков, президент будет проводить совещания, встречи и международный телефонный разговор. Кроме того, Путину необходимо подготовиться к выступлению на дальневосточном форуме.
Путин простился с Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве 1 сентября. Он возложил цветы к гробу политика перед тем, как отправиться в запланированную поездку в Калининград.
Последний советский лидер Михаил Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года. Политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице в Москве.
Прощание с Горбачевым состоится 3 сентября в Доме союзов
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