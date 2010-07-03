Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября

Фото: кадр из фильма "О друзьях-товарищах”, режиссер Владимир Назаров

С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".

Церемония прощания пройдет в театре "Содружество актеров Таганки". Панихида начнется в 13:00 на Большой сцене. Информации о похоронах пока нет.

Народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. Окончив в 1964 году театральное училище имени Щукина, она играла в Московском театре драмы и комедии на Таганке. В 1993 году с группой артистов театра на Таганке перешла во вновь созданный театр под руководством Николая Губенко "Содружество актеров Таганки". За свою актерскую деятельность она сыграла более 1600 спектаклей.

Многим артистка запомнилась по фильмам "Дорога к морю", "Салют, Мария!", "Товарищ генерал", "Найди на счастье подкову", "Нос", "Егор Булычов и другие", "О друзьях-товарищах". Звание народной артистки ей было присвоено в 1986 году.