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13:26

Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Славина

утраты культура

13:26

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац

На 80-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу театра "Содружество актеров на Таганке".

"После продолжительной болезни скончалась Зинаида Славина. Она умерла сегодня в 03:00, это нам подтвердил ее муж", – заявил собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы, прощание с артисткой пройдет в театре, дата пока неизвестна.

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. Окончив в 1964 году театральное училище имени Щукина, она играла в Московском театре драмы и комедии на Таганке. В 1993 году с группой артистов театра на Таганке перешла во вновь созданный театр под руководством Николая Губенко "Содружество актеров Таганки". За свою актерскую деятельность она сыграла более 1600 спектаклей.

Многим артистка запомнилась по фильмам "Дорога к морю", "Салют, Мария!", "Товарищ генерал", "Найди на счастье подкову", "Нос", "Егор Булычов и другие", "О друзьях-товарищах". Звание народной артистки ей было присвоено в 1986 году.

утраты культура

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