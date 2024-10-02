Церемония прощания с Вячеславом Добрыниным начнется 4 октября в 11:00

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным пройдет 4 октября. Она начнется в 11:00, сообщила Агентству "Москва" супруга композитора Ирина Добрынина.

Народного артиста похоронят на "аллее звезд" Троекуровского кладбища.

О смерти Добрынина стало известно 1 октября. Он умер в возрасте 78 лет. Как писали журналисты, Добрынин ушел из жизни в одной из московских клиник, куда поступил с инсультом.

Добрынин является лауреатом премий "Золотой граммофон", "Песня года" и "Овация". В 1990 году фирма "Мелодия" вручила ему "Золотой диск".

Среди самых известных песен композитора – "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Колдовское озеро", "Ах, какая женщина", "Прощай, от всех вокзалов поезда…", "Ни минуты покоя", "Все, что в жизни есть у меня" и многие другие.