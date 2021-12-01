Церемония прощания с Александром Градским завершилась в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

В театре "Градский Холл" завершилась церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским. Проводить музыканта в последний путь пришли его родные и близкие, а также поклонники, коллеги и ученики.

Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище.

Градский скончался в ночь с 27 на 28 ноября в возрасте 72 лет. До этого его госпитализировали с инсультом. По некоторым данным, причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1965 году вместе с Михаилом Турковым он организовал группу "Славяне", а в 1966 году – группу "Скоморохи". За свою карьеру записал более 40 альбомов, а также являлся автором музыки к художественным фильмам.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".

