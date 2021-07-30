Врач рассказала, как действовать россиянам на задымленных курортах Турции

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 дала совет россиянам, как вести себя в условиях задымленности на турецких курортах.

С 28 июля в Турции бушуют лесные пожары. Все началось с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. 29 июля стало известно о пожарах в ряде других провинций.

Романенко заявила, что лучшим решением при сильном задымлении на курортах будет покинуть опасную зону и обеспечить себе постоянный приток свежего и чистого воздуха. Однако если такой возможности нет, то специалист рекомендовала оставаться в закрытых помещениях, а не на улице.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Лучше находиться в закрытых помещениях. В какой-то степени может помочь увлажнение воздуха в этих помещениях. Но лучше всего покинуть опасное место.

Уберечься от отравления продуктами горения туристам могут помочь респираторы: они хорошо защищают от дыма, рассказывает терапевт. Если возможности достать их нет, подойдут и обычные медицинские маски. Главное – не проводить в таких средствах защиты слишком много времени, предупреждает специалист.

"Медицинские маски тоже могут помочь от каких-то крупных частичек. Но здесь нужен баланс: ходить в масках в жаркое время года – это повышенная влажность, которая может еще больше усугубить ситуацию. То есть нужно надевать их с осторожностью, на короткий промежуток времени, если нужно быстро пройти какую-то задымленную местность", – пояснила Романенко.

Терапевт рекомендовала туристам внимательно следить за состоянием здоровья и незамедлительно обращаться к врачу в случае обнаружения у себя каких-либо недомоганий.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Общий дискомфорт, затруднение дыхания, головокружение, головная боль, резь в глазах, учащенное сердцебиение, потливость – это все то, что может указывать на отравление именно продуктами горения.

Если же явных признаков нет, то беспокоиться не о чем, считает Романенко. Все вредные вещества, попавшие в организм за время нахождения на задымленной территории, нивелируются за несколько дней на свежем воздухе.

"Единственное спасение – чистый воздух. Плюс это дело времени: организм сам восстановится, если ситуация не дошла до явного отравления", – заключила специалист.

Ранее в Ростуризме порекомендовали россиянам, отдыхающим в Анталье, не покидать отели в связи с лесными пожарами. Вместе с тем в ведомстве сообщили, что следят за ситуацией.