В Альянсе турагентств заявили, что отдых в Турции не подешевеет из-за падения лиры

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Падение курса турецкой лиры не отразится на стоимости туров в Турцию. Об этом Москве 24 рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Ранее сообщалось, что после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции курс национальной валюты страны приблизился к историческому минимуму. В понедельник, 29 мая, турецкая лира торговалась по 20 за доллар.

Осипова пояснила, что цены на туры в Турцию привязаны к курсу евро. Поэтому падение лиры вряд ли скажется на стоимости отдыха россиян.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Цены на отдых остались прежними. Расчет у нас раньше был в долларах, сейчас он идет в евро. Поэтому на стоимости тура снижение курса лиры вряд ли отразится.

Однако покупки туристов во время отдыха в стране могут стать дешевле. "Если я, например, в лирах покупаю какую-то вещь, она будет дешевле. В лирах вообще выгоднее рассчитываться на территории Турции. Все стараются все покупать в лирах", – заключила Осипова.

Ранее сообщалось, что российская и турецкая стороны достигли договоренности по увеличению объема авиаперевозок между странами в предстоящем летнем сезоне. В частности, отечественные компании смогут за неделю выполнять более 720 рейсов, а турецкие перевозчики – 629 полетов.

