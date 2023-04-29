Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

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Россия и Турция договорились увеличить объем авиаперевозок между странами. Компании РФ смогут выполнять свыше 720 рейсов в неделю, а турецкие – 629 полетов, заявила пресс-служба Минтранса РФ.

По информации ведомства, были подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных рейсов в Россию с частотой 49 полетов в неделю. Количество рейсов компаний РФ в летнем сезоне этого года возросло в 1,5 раза, уточнила пресс-служба.

Так, увеличение числа полетов будет касаться таких маршрутов, как Анталья – Саратов, Стамбул – Москва, Анталья – Москва, Стамбул – Санкт-Петербург, Анталья – Санкт-Петербург, Анталья – Казань и Анталья – Екатеринбург.

27 апреля Владимир Путин заявил, что российская и турецкая стороны договорились об увеличении количества авиарейсов между двумя государствами. По словам главы государства, обе страны заинтересованы в развитии взаимоотношений в сфере туризма. Путин обратил внимание, что граждане РФ часто приезжают на турецкие курорты.

Ранее сообщалось, что половина российских путешественников собирается полететь в Турцию на майские праздники. Средний чек за отдых на курортах Турции составил почти 146 тысяч рублей. Годом ранее он достигал 152 тысячи рублей.

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