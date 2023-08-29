Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг высоко оценил достижения Москвы в сфере гостеприимства

Нобелевский лауреат, глава Международного комитета премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг считает Москву лучшим городом мира с точки зрения развития индустрии гостеприимства. Своим мнением он поделился в ходе Международного форума инноваций БРИКС, который проходит в "Зарядье" в рамках Мосурбанфорума.

"Я очень счастлив снова быть в моем любимом городе, в Москве. Я занимался в 2016 году международной энергетической премией "Глобальная энергия", учрежденной президентом Владимиром Путиным. Вижу огромную разницу в развитии города, насколько улучшаются сервисы и рестораны. Я всегда говорю, что Москва – лучший город мира с точки зрения уровня отелей, кухни и гостеприимства", – сказал Рае Квон Чунг.

Ранее на полях форума инноваций БРИКС Московский инновационный кластер подписал Московскую декларацию инновационного развития с профильными организациями из десяти государств, в том числе Белоруссии, Индии, Марокко, Филиппин и других. Благодаря этому МИК приобрел статус международной платформы для сотрудничества.

Международный форум инноваций БРИКС проходит в "Зарядье" с 27 по 29 августа. В нем принимают участие главы городов, министерств и ведомств из стран объединения – всего порядка 3 тысяч человек. Основной темой форума стала концепция облачного города, то есть создания комфортной цифровой среды в мегаполисе.