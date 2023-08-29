Москвичам расскажут о создании комфортной городской среды в рамках МУФ в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты департамента капитального ремонта расскажут москвичам о результатах благоустройства общественных пространств и парков на фестивале городского хозяйства в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках". Посетители также смогут покататься на коньках, сыграть в панна-футбол, стритбол и настольный теннис, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На специальной площадке в виде музея для детей подготовили игровые комплексы. В их число вошли качели-гнездо, песочница "Индейцы", интерактивный игровой комплекс "Азбука Морзе", модули "Знаменитые композиторы" и "Музыкальные инструменты", которые расскажут об истории музыки, композиторах и инструментах.

В частности, дети смогут провести опыты с электричеством в "Электрическом лабиринте", побывать на площадках "Урбан мини", "Игра теней" и "Кинематограф". Кроме того, для них организовали квест, в котором необходимо ответить на вопросы на пластиковых табличках.

На фестивале для отдыха гостей подготовили импровизированную набережную, шезлонги и песочницы. Москвичи могут узнать о благоустройстве территории у воды. Так, с 2013 года в столице привели в порядок 40 набережных Москвы-реки. Их протяженность составляет свыше 65 километров.

Около павильонов комплекса городского хозяйства установили спортивный кластер, где посетители могут поиграть в стритбол, панна-футбол и настольный теннис.

Отмечается, что на фестивале гостей приглашают покататься на катке, сделанном из синтетического льда. Коньки можно взять напрокат. На бортиках поместили сиденья и сделали шкафчики. Также на катке можно взять клюшки и шайбы.

Ранее сообщалось, что с 3 по 9 сентября на площадке МУФ в Гостином Дворе пройдут бесплатные лекции и семинары по психологии. В ходе них горожан научат в том числе управлять эмоциями и преодолевать стресс.

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