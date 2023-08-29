МИК подписал Московскую декларацию инновационного развития с десятью странами

Фото: пресс-служба ДПиИР

Московский инновационный кластер (МИК) подписал Московскую декларацию инновационного развития с профильными организациями из десяти государств. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Церемония состоялась в ходе Международного форума инноваций БРИКС в концертном зале "Зарядье". Подписи в документе поставили представители Белоруссии, Индии, Бразилии, Марокко, Филиппин и других стран.

"Подписание декларации соответствует интересам наших стран. Участники договорились о взаимодействии в разных областях. Это касается внедрения передовых решений, совершенствования цифровых экосистем, делового партнерства, обмена опытом", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря заключенному договору МИК обрел статус международной платформы для сотрудничества. Число зарегистрированных пользователей на платформе кластера сейчас составляет более 150 тысяч человек.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, участие в технологических конкурсах МИК приняли более 700 проектов. С 2020 года на онлайн-площадке МИК провели 26 технологичных конкурсов по темам образования, медицины, сельского хозяйства и другим востребованным направлениям. Специалисты представляют свои разработки, лучшие из которых в дальнейшем внедряются на предприятия крупного бизнеса.

