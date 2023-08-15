Московский инновационный кластер поможет столичным ученым монетизировать разработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) поможет столичным ученым и образовательным организациям коммерциализировать разработки. МИК и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) подписали соглашение, позволяющее уменьшить трудовые, временные и финансовые затраты на этот процесс, а также сократить количество посредников, участвующих в управлении правами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что пилотную программу реализуют на базе блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ и платформы i.moscow. Ученые "в несколько кликов" смогут оформить права на интеллектуальную собственность, провести оценку ее стоимости на рынке. Собранные портфели интеллектуальных прав будут ликвидным экономическим активом организаций, их разместят на цифровых платформах оборота прав, которые входят в блокчейн-инфраструктуру РЦИС.РФ.

На сайте уточнили, что в Сети зарегистрировано более 2,6 миллиона объектов интеллектуальной собственности из самых различных сфер – от фармацевтики и IT до энергетики и авиастроения. Любой желающий может зайти на сайт и найти интересующий объект через поисковик.

"Высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты разрабатывают уникальные технологии, однако не всегда вовлекают их в коммерческий оборот", – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что специалисты разработали набор инструментов, чтобы исправить эту ситуацию: от сервиса для добровольной регистрации авторских прав до патентной упаковки. Это упростит процесс для многих институтов и научных организаций, поможет начать зарабатывать на своих разработках.

Во время сотрудничества МИК и РЦИС помогут ученым и студентам разобраться в нюансах передачи инновационных решений в коммерческий оборот. Соглашение между сторонами будет шагом к совершенствованию института интеллектуальной собственности, говорится на портале.

По мнению председателя РЦИС Андрея Кричевского, важнейшей задачей московского и федерального уровня является развитие высокотехнологичного производства, иных секторов креативной экономики при помощи своевременной и эффективной коммерциализации научных результатов. Именно интеллектуальное право находится в основе технологического трансфера, подчеркнул он.

"Благодаря блокчейну сегодня это право в значительной мере алгоритмизировано. Мы готовы предоставить вузам и НИИ доступ к нашим сервисам, обеспечить использование лучших практик и современных цифровых инструментов в области декларации, защиты и монетизации интеллектуальных прав", – заверил Кричевский.

На портале отметили, что инициатива – часть федерального проекта РЦИС и министерства науки и высшего образования РФ по обороту прав на интеллектуальную собственность в цифровой среде. Московский инновационный кластер является платформой для внедрения инноваций и сотрудничества между промышленностью, крупными корпорациями, образовательными и научными учреждениями, субъектами малого и среднего бизнеса, институтами развития и городом.

Подчеркивается, что к кластеру присоединились более 35 тысяч столичных организаций и еще из 81 региона России. Курированием проекта занимается столичный департамент предпринимательства и инновационного развития вместе с департаментом информационных технологий.

РЦИС создали в 2021 году. Он выполняет функцию оператора общественно-сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации РЦИС.РФ, позволяющая развивать сервисы управления такими правами в цифровой среде, заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице завершился прием заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым. В этом году было подано 1,3 тысячи заявок, что на 15% больше, чем в 2022 году.

До этого Сергей Собянин заявил, что изобретения московских молодых ученых используются на крупных предприятиях, в городских поликлиниках и даже на атомных электростанциях. Продолжить развитие как изобретателя и ученого можно в высокотехнологичных компаниях, в частности в ОЭЗ "Технополис "Москва" и технопарках, добавил мэр.

"Мой район": молодые ученые. Перово