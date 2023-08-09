Премия правительства Москвы стала популярнее среди молодых ученых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве завершился прием заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым. В этом году было подано 1,3 тысячи заявок, что на 15% больше, чем в 2022 году. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Научные исследования помогают городу развиваться. Мы создаем все условия для развития науки в Москве", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, интерес к премии ежегодно увеличивается. В этом году самыми популярными номинациями стали те, что связаны с медициной, промышленными технологиями и новыми материалами. Ракова выразила надежду, что премия поможет молодым ученым в работе, поднимет ее на новый уровень.

Вице-мэр уточнила, что больше всего заявок в области научных исследований было у номинаций "Медицинские науки", "Общественные науки", "Химия и науки о материалах". В сфере научных разработок больше всего заявок зафиксировали в номинациях "Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы", "Передовые промышленные технологии", "Новые материалы и нанотехнологии".

Заммэра напомнила, что премии присуждаются за выдающиеся результаты в прикладных и фундаментальных научных исследованиях в области технических, гуманитарных и естественных наук, а также за разработку и внедрение нового оборудования, материалов, технологий, техники, веществ и приборов, которые повышают эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы.

Ракова добавила, что лауреатам присудили 50 премий (2 миллиона рублей каждая).

Ранее Сергей Собянин учредил ежегодные премии для победителей и призеров Открытого чемпионата Москвы по кибатлетике. Принять участие в соревнованиях можно как лично, так и в составе команд.

Также мэр подвел итоги конкурса "Новатор Москвы". По его словам, в этот раз участников было намного больше, чем годом ранее, количество увеличилось в два раза – с 1 222 до 2 500 человек.

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