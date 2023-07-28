Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Сочи городские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной Маяк, закрыли для купания из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вход на пляжи запрещен, инфраструктура – шезлонги, зонты собраны, в городе ветер и пасмурная погода, в море шторм, спасатели просят отдыхающих покинуть пляжи. Пляжи закрыты", – рассказал спасатель пляжа центральной набережной Сочи.

Спасатель добавил, что синоптики спрогнозировали возможный выход рек из берегов во время непогоды, смерчи над морем и оползни. Накануне ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о ливнях в Сочи, ветре с порывами до 25 метров в секунду, подытожил он.

Информацию о закрытых пляжах также подтвердили в мэрии Сочи. Власти объяснили, что рекомендовали ввести ограничение на купание в период с 27 по 29 июля в связи с угрозой шторма и смерчей. Конечное решение принимают арендаторы пляжных зон, резюмировали в администрации.

Как уточнили в пресс-службе ГУМЧС России по региону, в настоящий момент все пляжи Сочи закрыты для купания.

Ранее в Краснодарском крае объявляли штормовое предупреждение. Гроза и шквалистый ветер усиливались до 20–23 метров в секунду.

До этого сообщалось о подтоплениях в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края. В населенных пунктах ввели режим ЧС. Это произошло из-за неблагоприятной погоды.

Городские пляжи Сочи открыли для купания после ливней