В РСТ поддержали решение продлить продажи туров по РФ с кешбэком

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин поддержал решение Ростуризма продлить продажи туров по стране с кешбэком до конца августа. Об этом сообщает RT.

По его словам, кешбэк является одной из наиболее востребованных и эффективных программ.

"То, что были рамки сужены, отсекало значительную часть потребителей, которые не успевали, не могли, не планировали приобрести турпродукт", – сказал Барзыкин.



По его словам, в программе уже приняли участие свыше двух миллионов россиян.

Эксперт добавил, что программу туристического кешбэка можно было бы продлить и на бархатный сезон.

"Но то, что продлили (до конца августа. – Прим. ред.), это тоже уже очень хорошо", – заключил Барзыкин.

О продлении программы туристического кешбэка до 31 августа сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Таким образом, у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень.

Ранее сообщалось, что правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года.

Согласно условиям программы, граждане, путешествуя по России, могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости. При этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.