Власти Камбоджи рассказали о планах открыть страну для туристов

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Власти Камбоджи планируют постепенно открывать страну для иностранных туристов. Предполагается, что это произойдет в октябре – декабре текущего года, сообщает Khmer Times.

Как уточняется, программу восстановления туристического сектора, которую подготовили профильные министерства, планируется обсудить с частным бизнесом 27 мая.



Предполагается, что пакетные туры будут разрабатывать централизованно, а туристам, которые сделали прививку от COVID-19, не нужно будет проходить карантин. Это правило коснется путешественников, приезжающих из стран с высоким процентом вакцинированных от коронавируса граждан.

В сообщении говорится, что первой для туристов, предположительно, откроется Сиемреап.

С 25 мая Россия возобновила полеты на Мальту, в Исландию, Саудовскую Аравию, Мексику и Португалию.

Ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туристический сектор может восстановиться от финансового ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса, в течение четырех лет. Он подчеркнул, что многим государствам необходимо оказать экономическую поддержку туристическим компаниям.