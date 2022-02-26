Индонезия планирует полностью снять карантин для туристов в середине марта

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Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что власти страны планируют в середине марта полностью снять карантин для прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщает The straits times.

По словам министра, отмена ограничений вероятна, если нынешняя благоприятная ситуация с борьбой с распространением коронавируса будет улучшаться.

В настоящее время в Индонезии введен карантин для туристов на пять суток. Кроме того, одним обязательным требованием является подтверждение наличия медицинской страховки на сумму не менее 25 тысяч долларов, покрывающей также расходы на лечение болезней, вызываемых коронавирусом.

Отмечается, что с 1 марта для лиц, получивших три дозы вакцины, изоляция будет сокращена до трех суток. Индонезия одобрила 11 препаратов для иммунизации против коронавируса, в число которых входит "Спутник V".

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта. Полеты будут осуществляться три раза в неделю.