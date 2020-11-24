Туристы застряли в Египте из-за повторяющихся положительных ПЦР-тестов

16:54
Фото: ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI
Туристы не могут покинуть египетский курорт из-за повторяющегося положительного анализа на коронавирус, сообщает TourDom.
О недоразумении рассказала отдыхающая из Украины. По словам женщины, 7 ноября она прилетела в Хургаду вместе с мужем. В аэропорту они сдали ПЦР-тест и отправились в отель. Через два дня им сообщили, что анализ супруга оказался положительным, несмотря на отсутствие симптомов. Пару поместили на карантин в отдельный номер.
Второй тест также оказался положительным. На седьмой день паре разрешили полноценно отдыхать в ожидании очередного анализа, назначенного на 18 ноября. Однако за день до рейса пришел третий положительный тест.
В связи с этим супруги не могут покинуть Египет. С 21 ноября они вынуждены находиться в отеле за свой счет. Страховка, которую оформили украинцы, помогла возместить лишь расходы на отдельный номер во время карантина.
Очередное тестирование назначено на 24 ноября, и его страховка уже не покрывает, поэтому анализ стоимостью 150 долларов паре придется оплачивать самостоятельно.
Туроператор ничем помочь не смог, объяснив, что, пока результат теста не окажется отрицательным, улететь домой не получится. В посольстве Украины также в помощи отказали, напомнив, что пара взяла на себя ответственность за результат, сдавая тест в аэропорту Египта, а не перед поездкой.
Ранее ученые назвали самый ранний признак COVID-19. Они отметили, что говорить о заболевании могут сухость и неприятные ощущения в носу.
Прививку от COVID-19 будут делать только по желанию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: