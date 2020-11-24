Туристы застряли в Египте из-за повторяющихся положительных ПЦР-тестов

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Туристы не могут покинуть египетский курорт из-за повторяющегося положительного анализа на коронавирус, сообщает TourDom.

О недоразумении рассказала отдыхающая из Украины. По словам женщины, 7 ноября она прилетела в Хургаду вместе с мужем. В аэропорту они сдали ПЦР-тест и отправились в отель. Через два дня им сообщили, что анализ супруга оказался положительным, несмотря на отсутствие симптомов. Пару поместили на карантин в отдельный номер.

Второй тест также оказался положительным. На седьмой день паре разрешили полноценно отдыхать в ожидании очередного анализа, назначенного на 18 ноября. Однако за день до рейса пришел третий положительный тест.

В связи с этим супруги не могут покинуть Египет. С 21 ноября они вынуждены находиться в отеле за свой счет. Страховка, которую оформили украинцы, помогла возместить лишь расходы на отдельный номер во время карантина.

Очередное тестирование назначено на 24 ноября, и его страховка уже не покрывает, поэтому анализ стоимостью 150 долларов паре придется оплачивать самостоятельно.

Туроператор ничем помочь не смог, объяснив, что, пока результат теста не окажется отрицательным, улететь домой не получится. В посольстве Украины также в помощи отказали, напомнив, что пара взяла на себя ответственность за результат, сдавая тест в аэропорту Египта, а не перед поездкой.

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