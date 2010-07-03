Эксперты назвали самые выгодные направления для туристов на Новый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис для путешественников составил рейтинг наиболее выгодных направлений для туристических поездок на Новый год. Об этом сообщает RT.

Самым выгодным направлением для путешествий во время новогодних праздников эксперты назвали Белоруссию. Авиабилеты из Москвы в Минск с обратным перелетом на период с 29 декабря до 10 января будут стоить в среднем 6 тысяч рублей.

Далее следует Латвия (6,7 тысячи), Армения (11 тысяч), Венгрия (14 тысяч). Замыкает пятерку наиболее бюджетных направлений Турция, перелет в Стамбул будет стоить около 15 тысяч рублей.

Самые дешевые авиабилеты для путешествия по России продаются в Назрань (8,2 тысячи), Самару (8,4 тысячи) и Псков (8,4 тысячи). Полет в Сочи обойдется туристам в 13 тысяч рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что в этом году бюджетные цены на туры с чартерным перелетом ниже, чем в это же время в 2018 году. Исключением являются Турция и ОАЭ из-за того, что туда перелет короче по времени. В Турции можно отдохнуть на этих же условиях за 35–40 тысяч рублей.

